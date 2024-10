U Specijalnom sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje Urošu Blažiću iz Dubone kod Mladenovca, koji se tereti da je 4. maja prošle godine ubio devet osoba, a njih 12 teško ranio.

Suđenje je pratila novinarka Kurir televizije Sladjana Nedeljković, koja je ispred Specijalnog suda razgovarala s članovima porodice nekih od žrtava.

- Uroš Blažić je ponovo izašao pred sudsku govornicu da bi objasnio poreklo revolvera o kome sa svojim rojiteljima razgovara na jednom od audio snimaka. On je rekao da je ovaj revolver zapravo dobio legalno i da je navodno isti čuvao u ormaru, ali je igrom slučaja njegov maloletni sestrić došao do njega pa su ga roditelji zamolili da ga skloni na potkrovlje, što je i on nakon prebrojavanja municije učinio - izvestila je novinarka Kurir televizije i najavila razgovor sa članovima porodice.

- Mogli ste da vidite da smo napustili suđenje pre nego što se završilo i opet imamo primedbu na sudiju jer je tri puta vraćala Uroša Blažića i njegovog oca Radišu za govornicu da nam pričaju bajke. A mi kad treba da damo izjavu, moramo da se najavimo za sledeće suđenje. Ne možemo da uđemo kad mi hoćemo, kao što oni imaju pravo. Slušali smo audio snimak gde Radiša i Biljana pričaju sa Urošem o nelegalnom pištolju, da treba da ga skloni negde gore. I to dobro svi čujemo, a oni izlaze za govornicu i ponovo pričaju kako je to legalno a iz njihovih usta na audio snimku se čuje da oni lepo kažu da treba da sklone oružje negde gore, verovatno na tavan ili potkrovlje, jer je nelegalno. Nismo mogli više da slušamo ove njihove laži i ovo njihovo obraćanje. Na pitanje advokata Perovića nije hteo da odgovori i to cinično je rekao tebi neću da odgovorim zato što si me pljuvao po novinama. Ko daje ove pogodnosti ovom zlikovcu da gleda televizor i da uživa u pritvoru umesto da ga liše svega, čak i hrane? On gleda televiziju i onda odlučuje na čija pitanja će da odgovori - vidno uznemiren je izjavio je Saša Panić.

Novinarka je podsetila i da je psihološkinja koja je veštačila Uroša Blažića rekla da nije bio pod uticajem steroida kada je počinio gnusni zločin.

- Sudija je ispred sebe imala papir koji pokazuje da nije imao ništa u krvi, ali smo i na to svedočenje izgubili vreme - istakao je Panić.

Sagovornici Kurir televizije prokomentarisali su i to da je Blažiću zaprećena maksimalna kazna od 20 godina.

- Mi ne prihvatamo tu kaznu, to je smešno, kao što je smešno danas bilo ovo na sudu. Audio snimak koji je pušten, to je Uroš lično snimio aprila 2023. godine, mesec dana pre masakra. Očigledno je da je on to planirao ranije, da njemu to nije tad kvrcnulo u glavi. A suđenje smo napustili zbog njegovog bezobrazluka, nepoštovanja suda i drskosti koja nije prekinuta od njegovog odbijanja da odgovori advokatu Peroviću zato što ga pljuje po novinama. Odakle njemu ta informacija.

