- Ukoliko bi se prihvatilo ovakvo nezakonito tumačenje prema kojem rukovodilac posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal ima identična ovlašćenja kao i glavni javni tužilac, time bi se došlo do apsurdnog rezultata po kome bi u sastavu jednog javnog tužilaštva imali dva glavna javna tužioca , čija bi ovlašćenja međusobno dolazila u suprotnost, što je direktno kršenje odredbe člana 4 Zakona o javnom tužilaštvu, prema kojem javnim tužilaštvom rukovodi glavni javni tužilac (koji može biti samo jedan u javnom tužilaštvu), kome su hijerarhijski podređeni svi ostali javni tužioci u tom tužilaštvu. Prema toj krajnje neprihvatljivoj viziji odeljenje za visokotehnološki kriminal bi se pretvorilo u 'hibridno kvazitužilaštvo', koje ne bi bilo ni samostalno tužilaštvo, niti klasično odeljenje u sastavu Višeg javnog tužilaštva, već nešto između ta dva, što definitivno nije bila intencija zakonodavca kada je ovo posebno odeljenje formirano - naveo je Stefanović je u otvorenom pismu.

On smatra da se na ovaj način najgrublje zadire hijerarhijska ovlašćenja glavnog javnog tužioca i pokušava i narušavanje hijerarhijske organizacije VJT u Beogradu.

To je takođe pokušaj VST da uzurpira zakonska ovlašćenja glavnog javnog tužioca koja se odnose na godišnji plan i raspored poslova iz člana 39. Zakona o javnom tužilaštvu, smatra glavni javni tužilac VJT u Beogradu.

On je podsetio da je izrada godišnjeg plana i rasporeda poslova isključiva nadležnost glavnog javnog tužioca u odnosu na javno tužilaštvo kojim rukovodi i da VST nema ovlašćenja da se u to upušta, a kamoli da određuje koji će javni tužilac biti raspoređen u koje odeljenje.