Menjanje fizičkog izgleda, uzimanje lažnog identiteta i pokušaj da se potpuno promeni život u nekoj stranoj zemlji. To čine kriminalci koji pokušavaju da se sakriju od pravde i od rivalskih klanova.

Na samom početku Spasić se dotakao glavnog pitanja, a to je na koji način kriminalci najčešće utiču pravdi:

- Nijedan ozbiljan kriminalac nije kriminalac pod svojim imenom . Svaki od njih pre svega drži do toga da krivična dela, putovanja u inostranstvo ili bilo šta slično ne obavlja pod svojim imenom. Svoj pravi identitet čuvaju kako bi kasnije kada bi se vratili mogli sasvim normalno da funkcionišu. Postoji veliki broj kriminalaca širom Evrope koji su danas ugledni biznismeni, a niko ne zna čime su se bavili jer su se koristili lažnim identitetom. Time takođe čuvaju i svoje porodice.

- Kriminalci su u nekim segmentima uvek korak ispred. Što se tiče otisaka prstiju, u nekim državama mere su sve rigoroznije. U proteklo vreme boravio sam u Kini, ostavili smo otiske i registorvali se u ambasadi, a to nije bilo dovoljno. Tokom celog boravka, na svim aerodromima, stanicama, institucijama, čak i Kineskom zidu morali smo da ostavljamo otisak prsta. To je najvažnije merilo jer neko može imati drugi pasoš, ali otisak prsta ostaje nepromenjen - rekao je Nedić i dodao:

- Kada govorimo o Srbiji, klasičan fejslifting košta od pet do deset hiljada evra, a u Americi taj isti zahvat može koštati pola miliona. To je samo klasična promena, a ako se uključe i promena koštane strukture i ovde se dolazi do mnogo veće cifre.