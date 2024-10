- Nedavno sam došla kolima sa detetom, ušla u našu ulicu i tražila parking, međutim, kako sam stala preko puta kuće nasilnika, odmah je izleteo iz kuće i dotrčao do mene. Nisam stigla ni da izađem iz vozila, on mi je sa pištoljem mahao ispred nosa i govorio da je to njegovo i da se iste sekunde sklonim - priča jedna komšinica za Kurir.