Suđenje Darku Šariću i ostalim optuženima za pokušaj diskreditacije i planiranje ubistva svedoka saradnika u drugom predmetu nastavljeno je danas u Specijalnom sudu u Beogradu izvođenjem dokaza sa Skaja , za koje tužilaštvo tvrdi da su dokaz da je planirano ubistvo Nebojše Joksovića u kojima nekoliko osoba navodno razmatra koje je najpogodnije mesto za to.

- Dobra je to ideja.

- Nije to od Jokse, nego od ova dva debila, hvale se nekim devojkama da će da dobiju pare od vas - glasi u jednoj poruci koja je izvedena kao dokaz. Branilac Darka i Duška Šarića, advokat Marko Janković osvrćući se na poslednju poruku naveo je da tužilaštvo tvrdi da je to poruka koju osoba pod nadimkom Korona prosleđuje poruku od osobe pod nadimkom Apis, a da se to "ne poklapa jer takva komunikacija između Korone i Apisa ne postoji".