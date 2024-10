- U mišljenju koje smo dali i koje se nalazi u optužnici, stoji da je Uroš Blažić mlađa punoletna osoba, koja je sposobna sama da rasuđuje o svemu što je uradila i zaključili smo da je duševno zdrav i da nije poremećen. Takođe smo utvrdili da je osoba u trenutku počinjenog krivičnog dela bila u svojoj starosnoj kalendarskoj godini i da nije zaostao za svojim vršnjacima, da se tako izrazim - rekla je juče u Specijanom sudu u Beogradu , u nastavku suđenja Urošu Blažiću, dr Panić. Ona je pojasnila i da "duševno stanje ispitanika ne ukazuje na to da je imao neki raniji psihički problem koji je možda mogao da dovede do krivičnog dela koji je počinio".

- Ovde se traži neki razlog zašto se desilo ovo. To je u redu, ali ovde se sada priča o mojim psihopatskim crtama i nekim psihičkim poremećajima. Kako je to moguće kada sam samo godinu dana pre toga, u aprilu, išao na VMA, gde sam prošao toliko psiholoških i psihijatrijskih analiza kada sam se prijavljivao za Vojnu akademiju? Pa me sada zanima kako je moguće da sam samo za godinu dana postao krvoločna zver, psihopa i ubica? Evo, neka mi kažu! Neka neko uzme te analize od ranije i ove sada, pa neka ih uporedi i kaže mi kakav sam, to zanima i mene i ostale ožalošćene - rekao je drsko Blažić, a potom mu je sudija Lidija Jovanovski oduzela reč i uz pratnju pet stražara vraćen je u boks gde sedi sa svojim ocem Radišom, koji je takođe okrivljen u ovom postupku, ali za ilegalno oružje iz kog je njegov sin poubijao ljude.