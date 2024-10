- Njega su policajci bukvalo vukli do saniteta Hitne pomoći, a bio je obučen u ono najlon belo odelo, kao što nose forenzičari. Bos je bio. Čuli smo da je pokušao da se ubije, pa moguće da je zbog toga sve to tako izgledalo. Pošto su ga odvukli do saniteta, satvljen je na nosila, a na rukama je imao lisice - kaže sagovornik Kurira.