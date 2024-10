A s obzirom na to da je dečak koji je počinio ubistvo u tom momentu imao 13 godina, on je prema Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela krivično neodgovora! Međutim, protiv njegovih roditelja OJT Niš pokrenulo je krivični postupak zbog sumnje da su počinili krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, zbog čega im preti i do 12 godina zatvora.