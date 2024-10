Pronađena droga je, kako se sumnja, bila namenjena daljoj prodaji. Uhapšenom D. D. je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu. Nakon saslušanja, na predlog tužioca, sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor do 30 dana.