- Suštinsko pitanje na koje roditelji tokom čitavog krivičnog postupka očekuju odgovor jeste šta je dovelo do toga da ubica izvrši to krivično delo. Uroš Blažić je tokom celog krivičnog postupka odbijao da odgovori na pitanja tužilaštva i punomoćnika oštećenih. Juče smo čuli njegovu selekciju pojedinih pitanja. Odgovarao je na određena pitanja tužilaštva koja se odnose na reprodukovane snimke sa njegovog mobilnog telefona. U pitanju je snimak njegovog razgovora sa ocem i majkom tokom kojeg se ne pominje eksplicitno pojam oružja, ali se nagoveštava da nešto slično treba pomeriti. Izbegao je da odgovori na svako konkretno pitanje, a na osnovu samih njegovih reakcija na to može da se utvrdi i njegov odgovor.