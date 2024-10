Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici SBPOK Uprave kriminalističke policije, po nalogu Javnog tužioca za organizovani kriminal, uhapsili šest pripadnika organizovane kriminalne grupe , koji su se u periodu od oktobra do kraja novembra meseca 2023. godine bavili izvršenjem krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

- Služba za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave kriminalističke policije, po nalogu Javnog tužioca za organizovani kriminal, uhapsila je šest pripadnika organizovane kriminalne grupe, koji su se u periodu od oktobra do kraja novembra meseca 2023. godine bavili izvršenjem krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Pripadnici OKG su omogućavali nedozvoljen tranzit iregularnim migrantima na ruti od Sombora, Novog Sada, Inđije i Stare Pazove, do blizine granice sa Mađarskom i sa teritorije Sombora do Obrenovca i Beograda, odakle su dalje krijumčareni na područje EU - izjavio je Dačić i dodao: