- Moramo da počnemo od onoga, šta je svrha kažnjavanja? Pričam za bilo koje krivično delo, poenta sankcije jeste da se to delo ne čini više. Prvo da taj pojedinac to ne učini ponovo, a drugo da se poruka prenese javnosti o kažnjivosti takvog kažnjavanja da ne bi drugi ljudi dolazili u slična iskušenja. Sud je uradio ono što je trebalo, a postoje ljudi koji su nepopravljivi. Neki nauče, a postoje i patološki slučajevi gde ljudi ne mogu bez toga da budu nasilni ili slično i oni kao takvi to ne smatraju lošim delom. U slučaju sa Bežanijske Kose, neće biti okarakterisano kao nasilje u porodici, već kao pokušaj ubistva. Biće kvalifikovano kao strogo krivično delo. Kazna zavisi od posledica, to je od četiri godine, pa nadalje.