"Kakva god bila presuda, to neće vratiti moju sestru Đelu, ali bih volela da cela ova situaciju posluži kao primer ostalima. Moja jedina želja je da saznam istinu o tome kako se sve dogodilo i da pravda bude zadovoljena. Volela bih i da joj se ukoliko je moguće zauvek oduzme vozačka dozvola i da nikad više ne dovede nijednu porodicu u ovakvu situaciju", rekla je ona i nastavila:

"Naša jedina želja, to jest, ono najmanje što bi mogli da učinimo za Anđelu i Katarinu, jeste da saznamo istinu o tome kako se sve dogodilo i da pravda bude zadovoljena. Da napomenem i to da smo izgubili i dedu, nakon samo tri nedelje od sestrinog stradanja. Jer nije mogao od tuge i boli da izdrži gubitak unuke. Samo dan pre nemilog događaja smo bili jedna velika i srećna porodica, ali nakog ovoga sve gubi smisao i u trenu gubimo dva člana porodice.

Od smrti sestre, moj život, kao i moj pogled na svet su se iz korena promenili. Nisam verovala da postoji ovolika neljudskost, bezosećajnost, da su ljudi ovoliko bez empatije i griže savesti. Kada kažem bez empatije i bez osećanja mislim na to, da umesto da dođu i ispričaju pravu istinu, Anđela i Kristina nisu pre svega nikom od nas izjavile ni saučešće, niti zapalile sveću drugaricama ili bile na neki od njihovih parastosa, a pritom navode u početku u njihovim izjavama da su drugarice od detinjstva.

Pa ako je tako kao što kažu, valjda su te njihove drugarice bar toliko zaslužile, da im upale sveću. Bez obzira na to što mi gubimo voljene osobe, u malom mestu poput Predejana, smo ozloglašeni i kruže razne priče o nama, samo jer smo se pridružili gonjenju Anđele Stoilović. A sve u cilju kako bi sebe odbranili pred drugim ljudima i skrenuli pažnju sa njenih prekršaja, kojih je bilo dosta", priča Miljana drhtavim glasom.

Kaže da ih je dotuklo i to što roditelji preživelih, dok su zbrinjavali svoju decu u bolnici, nisu pomislili da i Anđela i Katarina imaju roditelje da i oni treba da znaju šta se desilo.

"Od samog početka nisu ispali ljudi prema nama. Roditelji Anđele i Kristine su mnogo pre naših roditelja znali da je došlo do saobraćajne nesreće i dok su zbrinjavali svoju decu u bolnici, ni na trenutak nisu pomislili da i Anđela i Katarina imaju roditelje da i oni treba da znaju šta se desilo. Sve nas je to previše razočaralo i dotuklo, a bio je potreban samo jedan poziv da se obaveste i naši roditelji, jer se tu ipak radilo i o njihovoj deci. Živimo u istom mestu i svi se međusobno znamo tako da nije moguće da nisu uspeli da stupe u kontakt sa nekim od nas. Jako nas je povredilo i to što su izašle iz vode i napustile mesto nesreće, pritom ostavivši dve “drugarice” da se bore za život", kaže ona.