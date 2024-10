- Javljamo se iz sela Tomaševo koje se nalazi u neposrednoj blizini mesta u kojem se odvilo dvostruko ubistvo. Ono što smo zatekli na terenu jeste mnogo policije, puste ulice, uplašene građane i školu koja ne radi. To su nam odmah rekli, otkad se dogodio ovaj slučaj, meštani se plaše za svoju decu i ona ne pohađaju nastavu ovih dana. Takođe, danas smo sa policijom Crne Gore obilazili druga područja jer je već šesti dan potrage za osumnjičenim ubicom i meštani iz različitih krajeva javljaju da su ga možda videli. Ono što dodatno otežava jeste to da se po prijavama uglavnom navodi da se kreće okolnim šumama, do kojih je teško doći, ali neki meštani kažu da je on zbog toga u prednosti jer izuzetno poznaje dati teren - rekao je Ličina.