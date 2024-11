Krv mogu da daju sve zdrave osobe muškog i ženskog pola od 18 do 65 godina ukoliko zadovolje medicinske uslove i kriterijume nakon laboratorijskog i lekarskog pregleda, koji se obavlja u sklopu davanja krvi.

- Svako ko se dobro oseća i smatra da je zdrav može biti potencijalni davalac krvi. Radno vreme Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine je svaki radni dan do 7 do 19h, i prvu subotu od 8 do 12h - piše u saopštenju.