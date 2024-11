- Spašene su i žena i devojka koje su bile zarobljene ispod ruševina, sa mlađom smo imali samo glasovni kontakt. Akcija spasavanja je trajala satima, i njih dve se sada nalaze u Urgentnom centru. Devojčica nije devojčica, ima više od 20 godina, ali je to na kraju krajeva nebitno. Ne smatram još da su svi izvučeni, ovo je težak posao, prisutno je blizu 80 spasilaca iz Sektora za vanredne situacije MUP, ali je prisutna i mehanizacija više javno-komunalnih preduzeća - naveo je Dačić.

- Kada neko govori stara gradnja, to su velike količine betona i konstrukcije, to je veliki udar, pad na ljude ispod je došlo iznenada, prilikom toga je došlo do amputacije kod muškarca. Jedna osoba, muška je zbog toga dovedena, zbog amputiranih nogu. I te dve žene koje su malopre spasene su maltene jedine preživele - dodao je.