- Krenula sam danas za Beograd kod ćerke, pola sata pre polaska jutros zvala me i rekla da se prehladila da ne dolazim. Nekoliko trenutaka kasnije, rešila sam da izađem da prošetam i u tom trenutku meni iza leđa čula se strašna buka. Nisam znala šta me snašlo, mislila sam da je zemljotres, toliko mi se zatreslo tlo pod nogama. Kad sam podigla pogled, zaprepastio me prizor, sam Bog me spasao što nisam otišla, ali mnogo ljudi je izginulo i ko zna koliko ima još - rekla je za Kurir jedna Novosađanka koja živi u blizini ruševina.