Stravična tragedija se desila na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Nešto pre 12 časova urušio se deo nadstrešnice, potvrđena je smrt najmanje 12 ljudi, među njima je i dete od 6 godina, više osoba je u bolnici u teškom stanju. Sutra je Dan žalosti.

Gosti Usijanja koji su analizirali šta bi moglo da bude uzrok ove nesreće bili su Jelena Spasić, novinarka Kurira, dipl. inž. Dejan Bojović, predsednik Srpske asocijacije za rušenje, dekontaminaciju i reciklažu i Mladen Radulović, šef deska portala Telegraf.

Bojović je prvo odgonentuo da li je pre nesreće postojao neki zvuk ili signal, s obzirom na to da deluje neverovatno da se tone armiranog betona tek tako uruše:

- Moglo je da se primeti, ali to nema najavu, nema zvučni signal, niti svetlosni, to pada ili stoji, nema treće. Ne krene da škripi ili popušta, s obzirom na samu težinu. Upravo zato je krucijalno raditi pregled objekata prilikom svakih radova na objektu jer se tada vide te mikro pukotine. Sada je izašao i novi protokol EU o pregledu objekata pre rušenja i pre renoviranja. Mi nemamo zakon o tome i to možda jeste problem. Veoma je teško posle ovakve nesreće i reći bilo šta, iako se odgovornost mora tražiti, odgovorno je više lica. Ovde je problem što je ostala stara konstrukcija, iako je promenjen status tla, dakle dobili smo brzu prugu, pa se dešavaju durgačije vibracije. Nekada se gradilo, ne po kvadratu, nego po materijalu, baš tih 60-tih godina, naplaćivala se količina materijala, pa su sve te konstrukcije bile glomazne i teške.

Spasić je komentarisala vest da taj deo zgrade nije rekonstruisan:

- Po izjavama koje smo do sada dobili, mislim da je jasno da taj deo zgrade nije rekonstrusian. Čak iako nije, zašto se nisu preduzele određene mere za taj deo zgrade da do ovoga ne dođe. Mislim da će nadležni organi narednih dana utvrditi to i da će to biti predmet ozbiljne istrage s obzirom na broj žrtava i svega što se dogodilo.

Radulović je izdvojio pojedine informacije ovog slučaja:

- Nažalost, od prvog momenta bilo je jasno da će biti većih razmera od onih koje smo čuli u prvom trenutku. Najpre smo čuli da ima stradalih, a kada smo dobili snimak tog urušavanja, te konstrukcije koja je stajala tu šest decenija, do današnjeg dana, kada smo shvatili i videli kakav je to udarac bio, postalo je jasno da će to biti velika tragedija. Vidimo da se to desilo u deliću sekunde. Nažalost, ovo je tragičan splet okolnosti, sve se desilo jako brzo, niko nije mogao da reaguje u tom momentu. Lično očekujem da se ispita odgovornost svakog ko je bio nadležan kada je reč o ovoj situaciji i da se odgovorni najstrože kazne, a ne da se vuku procesi po 20 godina.

Bojović je rekao da ovo ne radi pojedinac, već angažovani timovi:

- Ovo je sistemska greška, postoje neke rupe koje nismo ispratili, za razne vrste poslova nemamo struku, to je fenomen. Nemamo za poslove rušenja, uklanjanja stvari, to rade firme koje imaju opremu za vanredne situacije. Taj pregled objekata niko ne radi, to rade multidisciplinarni timovi, ne može jedan čovek, radi nekoliko različitih struka. Menjala se fasada, samim tim se dodirala nastrešnica. Nastrešnica je sastavni deo objekta, meni je nejasno kako su sve radili, a nisu radili sastavni deo objekta. Vrlo je teško reći ko je to uradio. Ovde je velika odgovornost, a nesreća ogromna, ovakav slučaj zahteva da se sedne i da se uvidi gde su greške i da se donesu nova pravila.

Spasić je pričala o ljudima koji su primljeni u bolnicu:

- Prema onome što smo čuli od direktorke kliničkog centra, reč je o mlađim osobama, znamo da je devojčica stara 14 godina izvučena nakon četiri sata. Na terenu je u ovom momentu jako teško doći do informacija koje su 100 odsto pouzdane, s obzirom na navode da devojčica ima možda i dvadesetak godina. Dobijala sam pozive od ljudi koji su pitali da li imamo spisak stradalih i povređenih jer traže svoje. Čak i da imamo neke spiskove, stvarno bi bilo teško saopštavati bilo šta jer je rad na terenu i dalje u toku. Znamo jedino da sve osobe koje su primljene su u jako teškom stanju jer je direktorka saopštila da je reč o tri osobe, a znamo da su četiri zasad prevezeni.

Radulović nagovestio u koliko lošem trenutku se dogodio ovaj nesrećan slučaj:

- Svi ljudi imaju povrede koje su opasne po život, to govori da će ovaj tragični bilans biti i veći, to je moglo da se nasluti jer se ta nesreća dogodila kada je bio lep dan. Jednostavno, ljudi su se sklonili sa sunca, čekali su prevoz, da se vrate kućama, petak je, gustina saobraćaja je povećana, i time su razmere tragedije i veće. Da se to dogodilo pre nekoliko dana, manje ljudi bi bilo ispod te konstrukcije, praktično nije moglo gore vreme da se izabere da se ovako nešto dogodi.

