- Prvo da izjavim saučešće porodicama nastradalim i da se povređeni izleče. Ovo nije greška, ovo je teško krivično delo od strane nekoga, gde je 14 nevinih osoba na tragičan način izgubilo život, ovo nije šala, niti igra, već ozbiljna stvar gde država mora da reaguje, odnosno VJT u Novom Sadu i da se pronađu sva odgovorna lica, kako je raspisan tender za rekonstrukciju, ko ga je dobio, ko je vršio nadzor i ostali detalji. To sve mora da se kontroliše, mora da je bila procedura da bi neki objekat bio pušten u rad, a ovde je ta nastrešnica kobna bila, utehe nema na svetu za porodice stradalih. Ovu tragediju ne možemo da ispravimo, ali možemo da sprečimo da se ne ponovi.

- Pre svega, u ovakvim situacijama trebalo bi samo da se napravi vrsta selekcije da svako radi svoj posao. Tužilaštvo je osposobljeno i kadrovski može da nosi taj posao, za razliku od Zaječara recimo . Šef kompletne istrage je javni tužilac, on je čovek koji zna šta treba da radi, a koga će i kada pozvati, šta će se sve pronaći, su pitanja o kojima ne bi trebalo spekulisati. Ovo su situacije kada bi trebalo pomoći organima da urade posao kako treba. Odgovornost je takva kakva jeste, iako to ne može da vrati ljude, ali mora se tome stati na kraj.

Spasić je rekla da se uočila rđa na šipovima i da je neko to morao da primeti:

- Juče su se oglasile Infrastrukture železnice i svi su izjavili isto, da rekonstrukcije nije bilo, ali ako je izvođena bilo koja vrsta radova, da li je moglo da se predvidi da nešto može da krene po zlu. Da li je bušenje zidova moglo da poremeti statičnost tog objekta. Do ovoga je došlo, velika je tragedija i svi ovo na neki način proživljavamo. Pitanje odgovornosti će se postaviti, nešto ovakvo nikada više ne sme da se ponovi. Neko je morao da izvrši procenu, možda je bušenje za postavljanje kamera moglo da poremeti objekat, a kamoli nešto više. Ministar Dačić je rekao da su svi dokazi odneti na sigurno mesto i da će biti vršena veštačenja i da su ti šipovi bili zarđali. Ako se na oko vidi rđa, neko je morao da vodi računa o tome.

- Ovo je prilika, nažalost, kada se dogode takve tragedije, kao recimo požar, pa svi dođemo do zaključka da većina zgrada nema protivpožarnih aparata. Isto tako će i ovo dovesti do nekih promena. Sigurno je da sve zavisi od toka istrage, za koju mislim da će biti mučna i duga, biće saslušano 20 ljudi iz različitih preduzeća, a verovatno niko neće hteti da preuzme odgovornost. Ovaj objekat je spomenik kulture i svaka rekonkstrukcija se prvo prijavi njima, a onda ti zavodi daju uslove i mere tehničke zaštite, a potom i saglasnost za projekat. Te betonske grede su teške nekoliko stotina tona, to je bilo remek delo tadašnje arhitekture, projektovao je poznati arhitekta koji je projektovao i pola Novog Sada. Tada se nije postavljalo pitanje, osim estetike, ali mogla je dosta jednostavija nastrešnica da se napravi, da se ljudi sakriju od kiše, nije morala toliko teška konstrukcija.