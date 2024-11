Novinarka Kurir televizije Slađana Nedeljković razgovarala je sa strinom tragično nastradale devojčice u nesreći koja se desila u Novom Sadu tokom pada nadstrešnice na železničkoj stanici. Stric 16-godišnje devojčice imao je najteži zadatak tokom jučerašnjeg dana, a to je da identifikuje telo svoje bratanice, a ona je otkrila detalje vezane za momenat kada je saznala za tragediju, kao i kako se sada njena porodica nosi sa ovim događajem:

- Saznala sam od komšije jer ja u tom momentu nisam bila kod kuće. Pitao me je da li sam se čula sa ćerkom tog jutra, a ja sam mu odgovorila da nisam. Nakon toga mi je rekao šta se dogodilo u Novom Sadu. Otrčala sam do telefona i pozvala sam ćerku. Ona mi se odmah javila i rekla je da je dobro. Druge komšije su mi kasnije opisale detalje tragedije, kao i slike i snimke preko interneta, a ja sam odbijala da gledam u to - započela je ona i nastavila: