- Sanja je juče otišla do cvetne pijace u Novom Sadu kako bi kupila cveće, zvao sam je tri puta nije se javljala. Mislio sam ne čuje telefon, kad vidi propuštene pozive pozvaće me. Došao sam kući iz prve smene, video sam vesti da je pala nadstrešnica na ulazu u stanicu - rekao je on sa suzama u očima i dodao :