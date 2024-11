- Sanja je juče otišla do cvetne pijace u Novom Sadu kako bi kupila cveće, zvao sam je tri puta nije se javljala. Mislio sam ne čuje telefon, kad vidi propuštene pozive pozvaće me. Razmišljam što se ne javlja. Derem se po kući, a ne mogu da objasnim zašto. Seo sam u kola i otišao do Novog Sada... Znao sam šta to znači, znao sam da sam izgubio Sanju, moju ljubav, moj ceo svet - ispričao je suprug, Nikola Ćirić.