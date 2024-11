On je, između ostalog, naveo da se radi o osobi koja dobro poznaje teren, površinu koja je izuzetno ogromna.

- Mogli ste se uveriti da je od juče vojska na terenu, od danas u većem broju. Vidite da je teren dosta velik. Da je u pitanju pojedinac čije je ponašanje teško pretpostaviti. Na ovolikom velikom području on je mogao krenuti u svakom pravcu - naglasio je Lazarević.

Bivši osuđenik dobro poznaje nepristupačan teren i to veliki broj policajaca i vojnika, ali i helikopterske jedinice sprečava da ga pronađu. Čitav ovaj slučaj uznemirio je ne samo Crnu Goru nego i jugozapadni deo Srbije, pre svega meštane Priboja, Prijepolja i Brodareva jer je Balijagić pre dvadesetak godina, tačnije 2002. godine bio aktivan i na ovoj teritoriji. Jedan od meštana koji je želeo da ostane anoniman, prisetio se tih događaja.

- Te 2002 godine on je došao u Priboj, tako što je sa nepoznatom ženskom osobom unajmio taksi u Čačku i na samom prilazu Priboju u selu Kratovo pod pretnjom nožem, izbacio taksistu iz automobila i supstio se u grad sa tim vozilom. Policija je dobila dojavu i prepoznala je taksi, krenula je potraga za njima ali on je uspeo da pobegne u pribojska sela, kaže za RINU izvor koji je upoznat sa slučajem.

On dodaje da je tada potraga za Balijagićem trajala mesecima, a i tada se predstavljao kao lovac koji traži svoje izgubljene pse. Bio je aktivan najviše u pribojskom selu Goleša, gde je upadao u kuće i pljačkao ih, uzimao garderobu, hranu ali i oružje i novac. Bio je jako komunikativan i kako je poznavao teren i običaje, lako bi zadobio povernje meštana.

Alija je u tom periodu lutanja po pribojskim i prijepoljskim selima, koji je trajao mesecima, počinio više krivičnih dela u vidu pljački i razbojništava. Osim što je provaljivao u kuće u kojima se sakrivao, uzimao garderobu, hranu i oružje, on je u selu Sjeništa opljačkao jednog od meštana koji je sa sobom nosio novac od prodate stoke, a više pljački počinio je i u pograničnom kraju ka Uvcu. Međutim, ono sa čime je takođe na neki način bio povezan jeste ubistvo sedamnaestogodšnje Aleksandre Petrović u podrumu zgrade u Priboju.

- Ženska osoba sa kojom se taksijem spustio u Priboj, izjavila je da su ona i Alija sedeli pored Lima u blizini zgrade u kojoj je Aleksandra ubijena. Njihovo kretanje je i zvanično potvrđeno, da su nakon što su izašli iz taksija koji su ukrali, seli u autobus i spustili se do zgrada pored Lima i sedeli na klupama u periodu oko 19 sati, kada se ubistvo i dogodilo. Ona je u svom prvom iskazu rekla da je Alija u jednom momentu otišao po piće i da se vratio sa dva piva. Da je bio krvav i da se oprao u reci Lim, kaže sagovornik.

- Prestravljeni građani Priboja su u svojoj razradi događaja spominjali Aliju kao potencijalnog izvršioca, jer je kasnije nezvanično ustanovljeno da su kod Aleksandre nedostajala dva piva, a to što je ubica skinuo čarape povezivali su sa tim da je Alija uzimao veš i čarape iz kuća u koje je provaljivao kako bi se presvlačio. Naravno, to je sve na bazi pretpostavki, nema dokaza, uništeni su. Tako da Alijinu umešanost u ubistvo devojke ne možemo zvanično da potvrdimo, ali to su bile priče koje su bile aktuelne te 2002. godine, stoga su meštani sela oko Priboja ponovo preplašeni kad su čuli šta je počinio u Bijelom Polju, navodi naš uzvor.