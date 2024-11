- Do danas zvanično nisu otkrivena imena osumnjičenih za Markovićevu likvidaciju i niko nije lišen slobode zbog tog krivičnog dela, iako je o tome bilo reči na suđenju kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića kojima se sudi u Specijalnom sudu u Beogradu za sedam likvidacija - podsetio je izvor.

Prema svedočenju Hrvatina, upravo je klan Belivuk-Miljković odgovoran za ubistvo Markovića i to zato što su, kako su ispričali u sudu, želeli da uspostave apsolutnu kontrolu i vlast na južnoj tribini i da pošalju poruku svima.

- Da bi zauzeli to mesto na tribini, on (prim aut. Marko Miljković) je bio ubeđen da mora da se pomeri, da se smakne Kića - rekao je Hrvatin na suđenju i objasnio da mu je rečeno "da je to najbolji način da se zaplaše sve ostale frakcije na Partizanovoj tribini, koja je bila razbijena".