- Sam Bog me je spasao. Niko drugi, verujte. Krenula sam to jutro po neke potrepštine u Novi Sad, kao što obično i radim. Došla sam na stanicu juče oko 11.25 časova i sela na jednu od klupica. Delila sam je sa jednim starijim čovekom. Sedim i razmišljam da li sam kupila sir, pogledam u kesu i vidim da nisam. Ustanem, pa onda sednem, pomislim ko će se sad vraćati opet na pijacu i to zbog sira, ali opet nešto me kopka i odlučim da ipak propustim taj autobus i da odem onim kasnije - kaže naša sagovornica dok su joj oči vidljivo otekle od plakanja i nastavlja: