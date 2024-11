- Mi smo bili oko 12.30 sati na Železničkoj stanici Novi Sad i već su ekipe bile na terenu. Kada smo stigli prvo su nas obuzeli šok i neverica. To je naš grad, naši ljudi... Ne znate šta vas čeka. Ali ostavili smo emocije po strani, prešli u profesionalni mod i započeli akciju spasavanja. Ali te scene su bile strašne. Pogotovo scena kada smo ispod ruševina videli deku koji rukom zagrlio svoje unuke Tinu i Saru. To ne može da izbledi, da se zaboravi, na to ne možete da ostanete imuni - započinje svoju priču Dragan Bjelić iz ove organizacije.

- Ja sam bio raspoređen levo od konstrukcija i baš tu smo pregovarali sa jednom ženom koja je bila ispod ruševina. Iskreno da me pitate šta smo joj govorili ne znam, ali važno je da joj se sve vreme obraćate, da je bodrite, da je tešite da ste tu, uz nju... Ona je bila izmenjene svesti, govorila neke stvari o svojoj porodici. Sve su to stvari koje vas pogode, ali dali smo sve od sebe da ostanemo pribrani. Nakon nekog vremena uspeli smo da dođemo delom do nje, da joj lekari Hitne pomoći prikače infuziju kako bi izdržala proces izvlačenja - nastavlja on.