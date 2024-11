- Teško je da prihvatimo realnost da Kivi više nije sa nama. To je bio naš omiljeni saigrač. To je bio moj brat. Teško mi je da govorim, ali ovo radim zbog njega jer želim da se priča njemu. On to zaslužuje. Zna koliko sam ga voleo. Uvek vedrog duha i nasmejan. Najborbeniji na terenu. Zajedno smo bili na treningu u utorak. Rekao je da će u selo doći u petak. Nismo ga dočekali - zaplakao je Icić i izraze najdubljeg saučešča uputio porodici Anđele Ruman (20) iz Stare Pazove. Još je rekao da su Miloš i Anđela silno voleli i da su imali velike životne planove.