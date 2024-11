- On je ušao kod mene u kuću, mislila sam da je sestra moja kad ono čovek sa bradom, sa kačketom na glavi i puškom na ramenu. Tražio je vode, ali odmah potom i rakiju. Tri je brzo popio. Nije se dugo zadržao, odmah je otišao. Meni je odmah bio poznat, po onim slikama kad su mi pokazali ja bih rekla da je to bio on. Ne znam ni sama sta više da mislim. Znam samo da nas je strah. Ovde smo sestra i ja same, prve komšije su daleko, kaže za RINU meštanka koja kaže da ju je posetio odbegli Alija.