- Njemu je dobro poznat ovaj teren. Tada je bežao po snegu, a stizao je po prijepoljskim, novovaroškim i čak čajetinskim selima. Nekoliko dana su ga jurili, a on je za to vreme činio razbojništva, provaljivao u vikendice i kod starih ljudi, i tako se skrivao. Jurila ga je policija i narod. Ko nije znao za njega, a sretao ga, on se predstavljao kao lovac koji traži izgubljenog psa. Sa sobom je vodio i neku ženu, za koju kažu da je bila malo mentalno bolesna – priča jedan Prijepoljac.