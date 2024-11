- Braćo i sestre okupili smo se ovde kako bi ispratili našu Milicu na večni put. Ova nesreća koja nas je zadesila u kojoj smo imali 14 nevinih žrtava to je nešto nezamislivo. Oni su tako nevini i čisti otišli sa ovog sveta i Bog ih je primio u carstvo nebesko, oni su sada njihovi građani . Oni nas čuvaju i mi moramo da nastavimo život - rekao je između ostalog sveštenik i dodao:

- Oni su sebe žrtvovali da bi mi živeli. Iako se nekad ljutimo na njegove odluke, on nas je stvorio, on nam je dao decu, on nam je dao i ovaj dan. Mi ne razumemo nekad njegove odluke jer smo ograničeni ljubavlju koju dajemo i pružamo, ali moramo da mu verujemo.