- Sprovodi se intenzivni konzervativni tretman, dodatna dijagnostike laboratorijska imidžing studije, nove hirurške procedure u odnosu na detektovane povrede. Ovako teške povrede susreću se samo u ratnim uslovima, zahtevaju kontinuirani monitoring - kazao je on.

- Mi znamo sve o njihovom zdravstvenom stanju i to nije sporno, to su ekstenzivne povrede višeorganskih sistema, zahtevaju vrlo tanan način zbrinjavanja, pružamo sve od sebe i mislim da imamo rezultate u odnosu na to, ali ću uvek biti oprezan jer su ekstenzivne povrede u pitanju - napomenuo je upravnik.