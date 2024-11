U toku je potraga za Alijom Balijagićem , osumnjičenim za dvostruko ubistvo u Bijelom Polju. On odlično poznaje deo područja oko crnogorske i srpske granice, pa je fokus raspoloživih ekipa upravo na tom području, saopštio je načelnik prijepoljske policije Željko Kuburović. On je takođe izjavio da su pripadnici MUP-a, SAJ-a i Žandarmerije u pripravnosti od ranog jutra, ali da je teren dosta nepristupačan. Ovim povodom u emisiji " Puls Srbije " koja se emituje na Kurir televiziji gostovao je Mladen Radulović, šef deska portala "Telegraf.rs ".

- Crnogorska policija je na samom početku obavestila da se radi o čoveku koji veoma dobro poznaje to područje i koji ume da se kreće po nepristupačnim terenima. Smatra se da je kroz šumu ušao iz Bijelog Polja na teritotiju Srbije, ali je veliko pitanje kako je to učinio jer je taj put izuzetno nepristupačan. Ne samo što je to komplikovano, nego što je i vremenski konzumirajuće. Tim putem trebalo bi mu pet do šest dana, a onda dolazimo u mogućnost da se ipak koristio automobilom kako bi se kretao ka Srbiji.