- Sanja je otišla do Novog Sada kako bi kupila cveće, zvao sam je tri puta, ali mi se nije javljala. Mislio sam ne čuje telefon, kad vidi propuštene pozive pozvaće me. Došao sam kući iz prve smene, video sam vesti da je pala nadstrešnica na ulazu u stanicu. Razmišljam što se nejavlja. A onda iz nepoznatog razloga počinjem da se nerviram, brinem se kuva mi nešto u stomaku. Osećam nešto nije dobro. Derem se po kući, a ne mogu da objasnim zašto - rekao je nam je samo dan nakon nesreće Nikola, dok prima saučešća u porodičnom domu.

Potom nam je objasnio da je ubrzo primio poziv i da je otišao do stanice Novi Sad. A kako nam je objasnio, nije znao ni kako je vozio do tamo, a po samom dolasku usledio je haos.

- Policajac me je uputio ka Kliničkom centru, otišao sam tamo. Stojim u hodniku satima, kao da me je neko postavio tu. Ne osećam ništa, bilo bi mi lakše da mi je neko lupio šamar da se osvestim. Da shvatim šta mi se desilo i gde se nalazim - rekao je Nikola koji je sa nastradalom Sanjom bio sedam godina u braku.

- Pozvao me je komšije i rekao mi je da me traži policija. Znao sam šta to znači. Znači da sam izgubio Sanju, moju ljubav. Moj ceo svet. Ona je meni bila sve na svetu. U njoj sam imao sve što ikada zamišljao - izustio je Nikola.