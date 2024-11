U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su Bernard C. i Đanfranko V. zbog sumnje da su 2. novembra ispred Doma Narodne Skupštine Republike Srbije izvršili krivično delo Izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.

Prema navodima krivične prijave, Bernard C. je mobilnim telefonom fotografisao Đanfranka V. dok je on šakama pokazivao dvoglavog orla, aludirajući na simbol Velike Albanije.