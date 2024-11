- Verujte, to što sam tamo video, to ne može da se opiše, objasni... Sve porodice stradalih došle su u subotu u isto vreme da prepoznaju najmlijije. Idem hodnikom, a ne znam šta me drži da hodam. To je neka jeza, ne znam, taj neki osećaj. Ne znaš šta ćeš zateći. Moj tata je bio u sobi broj pet, a dok sam išao hodnikom ka toj prostoriji krajičkom oka video sam u sobi broj tri - telo deteta. Bože, koja tuga. To što sam video, to je... - rekao nam je potresnim glasom Bojan dok briše suze.