Naime, I.Ž. je pokazala svoj likovni rad suprugu koji je na sve to imao samo da kaže da to nije "baš najbolje". Žena je tog trenutka uzela sliku i udarila M. Ž. po glavi. Besan zbog ovakve odluke, suprug je otišao do kuhinje i uzeo nož dužine oko 15 centimetara i dva puta iz revolta ubo sebe u stomak, a zatim rekao ženi da će i nju njime ubiti.