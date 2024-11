Prema onom što je javnosti do sada poznato Balijagić je viđen više puta. Posle Sokolca, gde je izvršio ubistvo prijavljivano je da je viđen u mestima Kukolje i Orahovica, u blizini granice sa Srbijom. Taj teren, koji je izuzetno težak, prešao je za pet do šest dana. Da se kretao poznatim putevima prešao bi više od 150 kilometara, a za to bi mu bilo potrebno više 35 sati neprekidnog hoda.