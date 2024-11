On dodaje da potraga za Balijagićem ovoliko dugo traje jer on pretpostavlja da taj čovek definitivno ima pomagače.

- On je viđen u selu Kukulje kod Bijelog Polja, to je u neposrednoj blizini njegovog rodnog sela. Tada je izmakao policiji, imao je svoje pomagače sigurno. Ono što je takođe dokazano jeste da je bio i u selu Grančerevo. Ja ne mogu sada ništa da kažem za policiju, jer nas čuva, vojska je tu i dalje. Vidi se da idu u šumu i pretražuju teren, ali je činjenica da su nadležni napravili veliki propust pre nego što je izvršio ubistvo, a kad su ga tražili zbog krađe puške. Bio im je ispred nosa u selu, nisu ga pronašli. On se vratio i ubio dvoje ljudi. Sada su dokazi pokazali i da je on ušao u kuću i izvršio premetačinu. A, sve se to desilo pošto je policija bila u našoj kući tražeći ga i otišla, kaže Velibor.