- Okrivljeni su opravdano sumnjivi da su dana 31.01.2022. godine oko 22.00 časova, u Jakovu, na autobuskom stajalištu „Progar“ na liniji broj 605, u saizvršilaštvu sa tada maloletnim A.T. prema kome je postupak razdvojen i pravnosnažno okončan, teško telesno povredili i protivpravno zatvorili oštećenog N.A., na taj način što su se A.T. i oštećeni nalazili u istom autobusu, iz kog je oštećeni pokušao da pobegne jer mu je A.T. već naneo telesne povrede, u čemu ga je sprečio A.T. koji mu je zadao više udaraca pesnicom po glavi i telu, te je na sledećoj autobuskoj stanici u autobus ušao okrivljeni S.T., držeći u ruci metalnu šipku dužine 70-80 cm i debljine oko 4-5 cm, sa kojom je oštećenom zadao udarac po glavi, a potom izvukao oštećenog iz autobusa. On je pao na stomak i bok, pa mu je na stajalištu prišao A. T. i nogom ga šutirao u glavu i gazio po glavi dok ga je istovremeno okrivljeni S.T. metalnom šipkom udarao po leđima i rebrima, nakon čega na mesto događaja putničkim motornim vozilom došao otac okrivljenog S.T. i A.T. — okrivljeni S.T., izašao iz vozila i rekao: „Gepekujemo ga, da ga vodimo na Savu i pravimo kobasice!“ - navodi se u saopštenju tužilaštva.