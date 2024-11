Inače, jedan od očevidaca koji se kobnog 1. novembra zatekao na mestu urušavanja nadstrešnice, i to u jeku trke za spasavanjem života ljudi, na društvenoj mreži Tiktok objavio je ono čemu je prisustvovao u neposrednoj blizini. Kako je naveo, čuo je reči koje i dalje odzvanjaju.

O tome kako je teklo samo spasavanje pričao je i Dragan Bjelić, volonter Organizacije za traganje i spasavanje Srbije (OTSS), a prema njegovim rečima, iako su dali sve od sebe da ostanu pribrani, to su bili jezivi prizori koje nikada neće zaboraviti.

- Sećam se da smo pregovarali sa jednom ženom ispod ruševina, ali da me sada pitate šta smo joj govorili, ne znam. Važno je bilo da joj se sve vreme obraćamo, da je bodrimo i tešimo. Ona je bila izmenjene svesti, govorila neke stvari o svojoj porodici, teške reči. Sve su to stvari i emocije koje vas pogode, ali dali smo sve od sebe da ostanemo pribrani. Nakon nekog vremena uspeli smo da dođemo delom do nje, da joj lekari Hitne pomoći prikače infuziju kako bi izdržala proces izvlačenja - nakon tragedije ispričao je Dragan Bjelić.