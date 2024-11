Osvetnička pornografija predstavlja ozbiljan oblik nasilja. Na internetu, snimci intimnih sadržaja lako mogu dospeti u ruke drugih, bez pristanka osoba na njima. To može imati dalekosežne posledice po žrtve, od emocionalnog stresa, do ozbiljnih socijalnih i profesionalnih problema. Pretnje, iznude i manipulacije u ovom digitalnom okruženju postale su svakodnevica.

- To je vređanje na svakoj osnovi, po svaku cenu, to je najniže gde mogu da udare.

- To je privatnost, nije u redu - rekli su neki od građana.

- Veštačenje je jedna od osnovnih stvari, kod dokazivanja, da se dokaže kako su se ti snimci našli na internetu, gde je to objavljeno i odakle potičnu snimci. Vrlo je važno da kažemo da su trenenutne posledice takve da je predviđena novčana kazna ili zatvor do dve godine.

- Mi svaki put treba da asociramo na ono bazično, da li mi smemo da delimo snimke i fotografije bez saglasnosti te osobe. To smo nekako zaboravili, a onda i razlozi zbog ćega se to radi i zbog čega se deli, da li zbog osvete ili među mladima koji to gledaju kao šalu ne posmatrajući posledice.