Zoran Vukajlović (63) iz Prokuplja zadobio je teške telesne povrede kada ga je danas tokom prepodneva gurnuo čovek na ulici. On je polomio butnu kost i trenutno je na Odeljenju ortopedije Opšte bolnice Prokuplje, gde će mu sutra biti urađena opeacija. Vukajlović kaže da ničim nije izazvao reakciju tog čoveka.

- Ulazio sam u Turističku organizaciju Prokuplja i prošao kraj njega. On je sa još jednim radnikom kopao nešto. Kada sam ušao, mahao mi je da izađem. Nisam znao šta želi, pa sam izašao. Pitao me je koliko duboko da kopaju, a ja sam mu rekao da ne radim u TO Prokuplje i vratio se unutra - priča Vukajlović.