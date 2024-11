- Ubio ga je, uzeo mu je život, ostavio je decu bez oca, ženu bez muža, ostavio je mene bez sina za kog sam živela i disala. Moj život se raspao jednostavno. Bila mi je neka uteha to da dobije pravičnu kaznu, eto, da mu dokažem da to što i dan danas nije izjavio ni saučešće, ni pitao, ni pokušao da priđe, ništa, ništa, ništa. Ja sam htela da on oseti bar na neki način tu svoju grešku, preveliku životnu. Meni je on ne može da vrati Aleksu i da bude i doživotno u zatvoru. Ali sam sam se nadala da kazna bude veća a ne da i pored svih njegovih grešaka i dalje priča po svome kako je kriv moj Aleksa. Ali ja kažem, opet, Bog je veliki, ako ga, kao što kažu, ima, svako će svoje da dočeka - jada se Slavica koja je od novinara “Blica” saznala za presudu Apelacionog suda u Nišu.