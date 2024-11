Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, Službe za za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenja za suzbijanje trgovine ljudima i krijumčarenje ljudi danas su na teritoriji Srbije Bujanovca i Preševa uhapšene četiri osobe, Ć.A., A.L., I.F. i L.J. , zbog sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelazdržavne granice i krijumčarenje ljudi.

- Ova organizovana kriminalna grupa je u vremenskom periodu od 13. oktobra 2023. do 24. jula ove godine omogućila nelegalni prelaz kroz Republiku Srbiju za preko 50 ilegalnih migranata. Ova organizovana kriminlna grupa je ilegalne migrante koji su nedozvoljeno prešli državnu granicu iz Republike Bugarske na teritoriju opštine Dimitrovgrad kao i one koji su prelazili sa teritorije Severne Makedonije na područje opština Bujanovac i Preševo, prebacivala do Niša ili Beograda u putničkim motornim vozilima gde su ih ostavljali na dogovorenim mestima, a u cilju njihovog daljeg ilegalnog prebacivanja ka zemljama Zapadne Evrope - navodi se u saopštenju tužilaštva.