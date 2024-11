- Sve je teže izveštavati o ovom slučaju, s obzirom na to da je zvaničnih informacija malo ovih dana. Ono što sa sigurnošću možemo reći jeste da sve elitne jedinice Crne Gore i Srbije već dve nedelje tragaju za Balijagićem. Potraga je pokrenuta nakon dvostrukog ubistva 25. oktobra i još uvek traje. Prema poslednjim informacijama, crnogorska policija intenzivno pretražuje Pljevlja jer se sumnja da je Balijagić viđen i tamo. Ipak, to je nezvanična informacija koju do sada niko nije mogao da potvrdi, ali ovog jutra se o tome govorilo. Bitno je napomenuti da je Balijagić u Srbiji prvo viđen u selu Ivezići, gde je jedna meštanka prijavila da je došao do njene kuće i zadržao se oko 15 minuta. Nakon toga, sve policijske snage upućene su u to selo i pretražena su ne samo Ivezići, već i okolna sela, ali bez rezultata - istakao je Ličina i dodao: