Okivljeni strani državljani Bernard C. i Ganfranco V. zaključili su sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu sporazume o priznanju krivičnog dela izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, na osnovu kojih im je Viši sud u Beogradu izrekao osuđujuće presude.

- Gianfranco V. osuđen je na u slovnu kaznu zatvora od godinu dana sa rokom provere od tri godine , dok je Bernard C. osuđen na uslovnu kaznu zatvora od šest meseci s rokom provere od dve godine. Obojici okrivljenih je, u skladu sa sporazumom o priznanju krivičnog dela, izrečena i mera bezbednosti proterivanja stranaca iz zemlje u trajanju od 10 godina - saopšteno je iz tužilaštva.

Gianfracu V. je, kako se navodi, izrečena i mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to mobilnog telefona marke "google".

Bernard C. je izvršio krivično delo Izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti u pomaganju, tako što je

2. novembra 2024. godine ispred Doma Narodne skupštine Republike Srbije mobilnim telefonom fotografisao Gianfranca V. dok je on šakama pokazivao dvoglavog orla, aludirajući na simbol Velike Albanije.

Bernard C. ima državljanstvo Švajcarske Konfederacije i Republike Hrvatske dok je Gianfranco V. državljanin Švajcarske Konfederacije.