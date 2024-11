Najveći broj plaćenih ubica koje su, prema presretnutim Skaj komunikacijama, vođe klanova zvale "kamikazama", prema navodima upućenih regrutuje se u Beogradu, Kraljevu i Kragujevcu.

- Za ubice sve češće regrutuju mlade ljude i to preko posrednika. Najčešće, oni uopšte ne znaju ko je pravi naručilac, a za "usluge" dobijaju od nekoliko hiljada do 50.000 evra. Reč je o mladićima, koji do tada, u najvećem broju slučajeva, nisu imali dodirne tačke sa klanovima - objasnio je sagovornik Kurira.