Tražim odgovornost odgovornih za nesreću

Dijana, majka nastradalog Stefana Hrke, kaže da je bila jako tužna kada je videla da se skrnavi i ruši Novi Sad.

- Videla sam nešto malo na televiziji kako ljudi šetaju za naše najmilije koje smo izgubili. Hvala im na tome, ali mi je bila tužna slika rušenja grada. To je trebao da bude mirna šetnja. Tako su nas samo uvredili kao ljude. Mi to nismo hteli - kaže Dijana i dodaje:

- Odgovorni za ovu tragediju treba da odgovaraju. Tužiću one koji su doveli do toga da padne ta konstrukcija. Moje dete ništa ne može da vrati, ali neće ostati nekažnjeno. Takođe, jako je ružno i da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić krivi za to, pa nije on čovek zidao, možda je došao da obiđe radove, ali se ne razume... Ali svako ko je pogrešio i doveo do pada nadstrešnice, odgovaraće.