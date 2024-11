Kao prvi dokaz sa Skaj aplikacije na suđenju "vračarskoj grupi" izvedena je fotografija prve strane pasoša sa fotografijom i imenom optuženog Aleksandra Miloševića.

Ne vidi se dobro slika, to nije moja putna isprava, ovo je neka isprava koja liči na pasoš. Ne znam da li je moja fotografija, sličan je kao ja, ali ja to na Skaj nisam slao, nemam veze sa Skajem - rekao je optuženi Milošević, kada ga je sudija pitala da li je on na fotografiji.

Pošto je u sudnici izvedena fotografija muškarca sa podignuta tri prsta i hirurškom maskom preko lica, optuženi Ivo Bukljaš je rekao da je "apsurno da komentariše da li je to on, jer nije imao Skaj".