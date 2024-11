- Prve sumnje su bile da je reč o odbeglom Balijagiću, ali mislimo da to nije on. Ovaj čoveku rukama ne nosi pušku, već dva štapa. To se jasno vidi na snimku. Istina je da je obio kuću jednu. Policija je došla i proverila teren i oni već sumnjaju na jedno lice koje je i ranije obijalo kuće u selima, kaže za RINU meštanin sela Trudovo.